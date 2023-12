Dortmund (dpa) - Der Hallesche FC hat im Kampf um den Klassenverbleibt einen Rückschlag erhalten. Die Schützlinge von Trainer Sreto Ristic verloren am Samstag ihr Gastspiel bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund mit 1:2 (0:2). Ole Pohlmann (38.) und Ayman Azhil (45.+3) erzielten die Tore für die Gastgeber. Tunay Deniz (52.) gelang nur noch der Anschlusstreffer. Trotz der zehnten Saisonniederlage bleiben die Hallenser weiterhin auf dem letzten Nichtabstiegsplatz, haben aber nur noch einen Punkt Vorsprung vor der Abstiegszone. Der ehemalige Hallenser Patrick Göbel sah in der 54. Minute die Ampelkarte. Aus der Überzahl konnten die Hallenser jedoch kein Kapital schlagen.

Die Hallenser starteten gut in die Partie. Doch die Versuche von Timur Gayret (1., 19.) parierte BVB-Keeper Marcel Lotka sicher. Die Gastgeber agierten weitaus effizienter. Der erste Schuss aufs HFC-Gehäuse saß, wobei der wieder für den erkrankten Moritz Schulze in den Kasten gerückte Sven Müller beim Freistoß von Pohlmann nicht die glücklichste Figur abgab. Für die Gäste kam es jedoch noch dicker. Nach eigener Ecke liefen die Saalestädter in einen Konter, den Azhil in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 2:0 nutzte.

Sieben Minuten nach dem Seitenwechsel belohnten sich die Rot-Weißen mit dem Anschlusstreffer. Nach schöner Vorarbeit von Julian Eitschberger verkürzte Deniz auf 1:2. In Überzahl drängten die Hallenser auf den Ausgleich. Aljaz Casars Schuss (63.) wurde abgeblockt. Andor Bolyki (75.) verpasste Eitschbergers Flanke um Zentimeter. Zwei Minuten später köpfte Bolyki eine Flanke von Besar Halimi nur knapp am Dortmunder Gehäuse vorbei. Dominic Baumann (79.) traf nur das Außennetz. Als in der Nachspielzeit Bolyki per Fallrückzieher den Ausgleich verpasste, war die zehnte Saisonniederlage perfekt.