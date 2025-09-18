weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Buntes: Halle plötzlich Magdeburg - Unbekannte tauschen Ortsschilder

Buntes Halle plötzlich Magdeburg - Unbekannte tauschen Ortsschilder

Verwirrung in Halle: Unbekannte haben die Stadt an der Saale kurzerhand zur Landeshauptstadt Magdeburg erklärt.

Von dpa 18.09.2025, 09:03
Autofahrer meldeten der Polizei das falsche Schild. (Symbolbild)
Autofahrer meldeten der Polizei das falsche Schild. (Symbolbild) Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Halle - Unbekannte haben in Halle ein Ortsschild gegen eins von Magdeburg ausgetauscht. Autofahrer meldeten das falsche Schild an der Bundesstraße 80 am Morgen der Polizei, wie die Beamten in Halle mitteilten.

Dort prangte demnach ein Schild mit der Aufschrift „Magdeburg Landeshauptstadt“. Die Polizei entfernte es und will klären, ob Magdeburg das entsprechende Schild fehle.