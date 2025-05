Was hat der Bauernkrieg mit unserer Gegenwart zu tun? Diese Frage steht im Zentrum der Sonderausstellung im Kunstmuseum Moritzburg.

Halle - Mit einer groß angelegten Sonderausstellung beleuchtet das Kunstmuseum Moritzburg in Halle ab Freitag aktuelle gesellschaftliche Fragen im Spiegel historischer Umbrüche. Unter dem Titel „Planetarische Bauern – Landwirtschaft, Kunst, Revolution“ zeigen rund 30 internationale Künstlerinnen und Künstler sowie Kollektive bis zum 14. September eigens entwickelte oder adaptierte Arbeiten, wie das Museum mitteilte. Die Ausstellung ist Teil der Landesausstellung „Gerechtigkeyt 1525“ zum 500. Jahrestag des Bauernkrieges.

Im Fokus stehen Themen wie soziale Ungleichheit, Klimawandel, Ressourcenverteilung und technologische Umbrüche – mit Bezügen zu den Forderungen der Bauern von 1525.

Gerechtigkeit im Wandel der Zeit

„Das Bauernkriegsgedenken ist viel mehr als ein Rückblick auf 1525 – es ist ein

Kulturereignis mit Brücken bis in unsere Gegenwart“, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Es zeige, wie aktuell

die Fragen von Aufbruch, Umbruch und Gerechtigkeit auch heute noch seien. „Das Ausstellungsgeschehen regt dazu an, über Macht, Teilhabe und Gerechtigkeit in Vergangenheit und Gegenwart nachzudenken.“

Nach Angaben des Museums ist es das aufwendigste Ausstellungsprojekt der vergangenen Jahrzehnte. Die Arbeiten bringen Halle mit Regionen rund um den Globus in Verbindung – von Südafrika über China bis zur Mojave-Wüste.

Weitere Veranstaltungen - auch außerhalb des Museums

Das begleitende Veranstaltungsprogramm startet am Donnerstagabend im Rahmen des Werkleitz Festivals mit Vorträgen, Performances, Künstlergesprächen und Musik. Einige Veranstaltungen finden auch im Planetarium oder im WUK Theater Quartier.

Eintrittskarten kosten 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Kinder, Jugendliche und Studierende haben freien Eintritt.