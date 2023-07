Dresden - Die Drittliga-Konkurrenten Dynamo Dresden und Hallescher FC haben sich am Samstag in zwei Testspielen 0:1 und 2:2 getrennt. Bei den Spielen in der Dresdner Akademie, die ohne Öffentlichkeit ausgetragen wurden, trafen nach Dynamo-Angaben Timur Gayet in der Partie über zweimal 45 Minuten sowie mit Doppelpacks Manuel Schäffler und Andor Bolyki im Spiel über einmal 45 Minuten. Dynamo-Trainer Markus Anfang bemängelte für sein Team die Abschlussschwäche im ersten Spiel sowie das Abwehrverhalten vor dem Gegentor. In der zweiten Begegnung hätten vor allem die jungen Spieler ihre Sache sehr ordentlich gemacht.

Dynamo startet am Samstag kommender Woche mit einem Heimspiel gegen den Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld in die neue Saison. Der Hallesche FC empfängt einen Tag zuvor um 19.00 Uhr Rot-Weiss Essen.