Magdeburg - Im Landespokal des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) wird am 8. Mai nur einer der beiden Finalisten ermittelt. Wie der Verband am Mittwoch bekannt gab, wird die Partie zwischen dem Drittligisten Hallescher FC und Oberligist VfL Halle 96 erst am 14. Mai (19.30 Uhr) im Leuna-Chemie-Stadion angepfiffen. „Beide Vereine sind mit der Bitte an uns herangetreten, das Halbfinale nicht am 8. Mai austragen zu müssen. Da die Mannschaften in ihrer betreffenden Liga noch sportliche Ziele verfolgen, sind wir als Landesverband dem Wunsch nachgekommen“, sagte Jörg Bihlmeyer, FSA-Vizepräsident für den Bereich Spielwesen.

Damit muss der Sieger des ersten Halbfinals zwischen Verbandsligist SSC Weißenfels und Oberligist VfB Germania Halberstadt, das am 8. Mai (17.45 Uhr) in Weißenfels beginnt, eine Woche auf den Gegner im Finale warten. Das Endspiel wird am 25. Mai im Rahmen des Finaltags der Amateure ausgetragen. Der Endspielort sowie die Anstoßzeit stehen aktuell noch nicht fest.