München - Dietmar Hamann (50) traut Bayer Leverkusen in einem Meisterschaftskampf mit dem FC Bayern München wieder den Titelcoup zu. „Ich glaube, dass Leverkusen die Mannschaft ist, die über 34 Spieltage geschlagen werden muss. Sie haben die Liga in der vergangenen Saison pulverisiert“, sagte Hamann bei der Fußball-Saisoneröffnung des Pay-TV-Senders Sky in München. „Bei den Bayern muss man abwarten, sie haben sich aber gut verstärkt.“ Dennoch: „Für mich sind die Leverkusener wieder Favorit und werden gewinnen.“

Die Münchner haben in der vergangenen Saison erstmals seit zwölf Jahren die Meisterschaft verpasst. Bayer Leverkusen feierte sogar das Double. „Selbst wenn (Jonathan) Tah gehen sollte, ist das aufzufangen“, meinte Sky-Experte Hamann über den Leverkusener Abwehrspieler. Nationalspieler Tah gilt als Kandidat beim FC Bayern.

FC Bayern „zum Siegen verdammt“?

Hamann sieht bei den Münchnern „viele Unbekannte“. Unter anderem arbeitet bei den Bayern mit Vincent Kompany ein neuer Trainer. „Ob er Bayern München trainieren kann, ob er die Lockerheit und Souveränität hat, wird man sehen“, sagte Hamann. „Sie werden von Tag eins an zum Siegen verdammt sein.“ Abstiegskandidaten hat Hamann auch im Kopf. „Ich glaube, dass es für die Hoffenheimer und die Freiburger eng wird“, sagte der frühere Nationalspieler.

Die Münchner starten am 25. August beim VfL Wolfsburg in die neue Bundesligasaison. Leverkusen eröffnet zwei Tage vorher bei Borussia Mönchengladbach die Spielzeit.