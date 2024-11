Düsseldorf - Dietmar Hamann sieht Bayern-Torwart Manuel Neuer vor dem Topspiel des Bundesliga-Tabellenführers bei Borussia Dortmund als mögliche Schwachstelle der Münchner. „Es hat dieses Jahr schon öfter Situationen gegeben, wo Neuer an Toren Schuld war oder wo er Glück hatte, wie in Bochum, dass Minjae Kim den Ball von der Linie kratzt“, sagte der Fußball-Experte bei einer Presserunde des Pay-TV-Senders Sky. „Das heißt, wenn du Bälle über die Köpfe der Abwehr spielst: Da hat ihn sein Timing das ein oder andere Mal im Stich gelassen.“

Mit Blick auf Neuer-Szenen wie beim 1:0-Sieg in der Champions League gegen Paris Saint-Germain, als der langjährige deutsche Nationaltorhüter weit aus seinem Tor kam, sagte Hamann: „Am Dienstag hat er zwei, drei Situationen gehabt, wo das ganze Stadion die Luft angehalten hat und es gab keine Not. Es war absolut unnötig, dort so ein Risiko zu gehen.“ Auf den BVB bezogen ergänzte der 51-Jährige: „Das ist sicher auch was, wenn du vier schnelle Spieler nach vorne hast, wo du die ein oder andere Chance bekommen wirst.“

Obwohl die Bayern mit zehn Punkten Vorsprung auf den fünftplatzierten BVB ins Spiel am Samstag gehen (18.30 Uhr/Sky), sieht Hamann den Revierclub nach zuletzt überzeugenden Siegen in der Bundesliga und in der Champions League keinesfalls chancenlos - im Gegenteil. „Die haben eine richtig gute Chance“, sagte der frühere Münchner. „Ich glaube, dass sie nicht verlieren“, sagte er und tippte auf ein 2:2.