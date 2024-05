In welcher Liga Halle-Neustadt nächste Saison spielt, ist unklar. Eine neue Spielerin aus Ungarn kommt trotzdem.

Halle - Der abstiegsbedrohte Handball-Bundesligist SV Union Halle-Neustadt hat sich in der Rückraummitte verstärkt. Der Club gab am Donnerstag die Verpflichtung von Laura Penzes bekannt. Die 25 Jahre alte Ungarin wechselt unabhängig von der künftigen Liga an die Saale. Penzes war bisher für Vasas Budapest aktiv.

Vor dem letzten Spieltag steht Halle auf Platz zwölf und damit auf dem ersten von drei Abstiegsrängen. Halle empfängt am Samstag den Tabellensiebten Oldenburg, kann sich aus eigener Kraft allerdings nicht retten. Dafür ist eine zeitgleiche Niederlage des BSV Sachsen Zwickau gegen Schlusslicht Bad Wildungen nötig.