SC Magdeburg muss auf Rückraumspieler Elvar Örn Jonsson verzichten. Nach einem Handbruch bei der EM fällt er mindestens acht Wochen aus.

Magdeburg - Der SC Magdeburg muss monatelang auf Elvar Örn Jonsson verzichten. Der isländische Rückraumspieler des Bundesligisten brach sich bei der EM in Dänemark, Norwegen und Schweden die Hand und wurde bereits erfolgreich operiert. Der SCM rechnet mit einer Ausfallzeit von mindestens acht Wochen.

Die Verletzung hatte sich Jonssen am Dienstag beim Sieg der Isländer gegen Ungarn in Kristianstad zugezogen. Die OP des 28-Jährigen erfolgte dann am Donnerstag. „Elvar nimmt in unserem Spielkonzept eine bedeutende Rolle ein und ist ein wichtiger Teil des Teams. Er wird dem SC Magdeburg sehr fehlen“, sagte SCM-Coach Bennet Wiegert.