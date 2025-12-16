Kartons voller Überraschungen, Bingo-Chaos und ein Handfeger für den sauberen Schlafplatz: Was hinter besonderen Weihnachtspäckchen für Obdachlose steckt.

Berlin - Wer Obdachlosen zu Weihnachten helfen will, hat in Berlin viele Möglichkeiten. Neben größeren Organisationen engagieren sich auch Privatleute. Seit 2024 organisiert die Kladowerin Dunja Kuhlmey eine Päckchenaktion für obdachlose Menschen. „Immer mal wieder begegnet uns das Thema Obdachlosigkeit“, erzählt sie. Eine Freundin, die jedes Jahr Pakete zum Franziskanerorden nach Pankow bringt, habe sie inspiriert.

„Ich habe mir gedacht, warum nur allein? Ich bin fast 15 Jahre ansässig in Kladow und habe Reichweite“, so die Hörakustikerin und Augenoptikerin. Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern startete sie die Aktion: Schuhkartons, ein selbstgesetztes Limit von 15 Euro und die Vorgabe, nur gekaufte Lebensmittel zu verwenden - wegen der längeren Haltbarkeit.

Bescherung mit Bingo-Spiel

„Für Damen und Herren wird getrennt gepackt. Die Herren bekommen unter anderem Rasierzeug, Duschgel, Deo, die Damen eben das entsprechend weibliche Paket“, erzählt Kuhlmey.

Neben den Kartons, die Kuhlmey und ihre Mitarbeiter packen, spenden auch andere Menschen Päckchen, für die keine finanziellen Vorgaben gelten, nur eine Beschränkung: „Geld, Alkohol und Drogen dürfen nicht enthalten sein“, erklärt Mitarbeiterin Sarah Müller. Im ersten Jahr kamen 50 Pakete zusammen. Neben Hygieneartikeln und Kleidung wurden auch Dinge für die Wundversorgung beigelegt. Die Lieferung ging an den Franziskanerorden in Pankow, der Weihnachtsfeier für Obdachlose organisiert.

„Die Päckchen kamen sehr gut an“, sagt Bernd Backhaus, Chef der Suppenküche im Franziskanerorden. Sie seien Heiligabend nicht einfach nur so verteilt worden, sondern bei einem Bingo-Spiel. „Das war lustig und sehr chaotisch“, erinnert er sich. Auch Schulen unterstützen die Weihnachtsfeier mit Päckchen, so Backhaus.

Ein Handfeger in jedem Päckchen

Die Kladower Aktion wächst: Für 2025 wurde der Wert pro Paket auf 17 Euro aufgestockt und um Trinkflaschen und Bauchtaschen ergänzt. „Außerdem liegt in jedem Paket ein Handfeger“, erzählt Kuhlmey.

Das möge vielleicht ungewöhnlich klingen, aber vielen Obdachlosen sei es sehr wichtig, einen sauberen Schlafplatz zu haben. „Es ist ein ganz kleines Stück meine Welt, meine saubere Welt“, sagt Kuhlmey, die mit Plakaten und im Nachbarschaftsportal nebenan.de weitere Mitstreiter sucht. Auch in diesem Jahr seien Päckchen von weiteren Spendern willkommen.

Bernd Backhaus zufolge benötigt die Suppenküche des Franziskanerklosters das ganze Jahr über Unterstützung. Päckchen seien auch zu anderen Festen wie etwa Ostern sehr beliebt, aber auch für die tägliche Stulle zur Suppe werde Unterstützung benötigt. „Wir freuen uns sehr über Brotbelag- und Margarinespenden“, so Backhaus.

Weihnachtstüten und „Christmas to go“

In Berlin engagieren sich zahlreiche Initiativen und Organisationen. Bereits Ende November fand im Bikini Berlin die „5. Charity Promi Pack 2025“ statt, eine Wohltätigkeitsaktion zugunsten des Vereins Straßenfeger. Dabei wurden Weihnachtstüten für obdach- und wohnungslose Menschen gepackt. Die Berliner Stadtmission sammelt Geld, um in ihren Einrichtungen für rund 1.500 Gäste Feiern und Weihnachtsessen zu organisieren. „An Heiligabend erwarten wir allein im Zentrum am Hauptbahnhof etwa 300 Menschen zur Veranstaltung "Christmas To Go"“, heißt es in einem Spendenaufruf.