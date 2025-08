Handy am Steuer - Lkw-Fahrer ohne Führerschein erwischt

Hildesheim - Ein Lkw-Fahrer ist auf der A7 von der Polizei gestoppt worden, weil er das Handy am Steuer genutzt hatte - und dabei hat sich gleich noch ein weiteres Vergehen herausgestellt: Der Hamburger hatte gar keinen Führerschein. Die Beamten stellten fest, dass dem 53-Jährigen bereits im vergangenen Jahr die Fahrerlaubnis entzogen wurde, weil er nicht mehr geeignet war, Kraftfahrzeuge zu führen, wie die Polizei mitteilte.

Der 53-Jährige war mit einer Sattelzugmaschine unterwegs. Der Polizeistreife fiel er den Angaben zufolge am Montagnachmittag ins Auge. Weil er sein Handy am Steuer nutzte, wurde er an einer Tank- und Rastanlage nahe Hildesheim einer Kontrolle unterzogen. Dabei habe er sich damit herausgeredet, dass er seinen Führerschein vergessen habe - doch ohne Erfolg.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Auf den Mann kommt nach Angaben der Polizei ein Verfahren wegen Fahrens ohne Führerschein zu.