Sollte die AfD an die Regierung kommen, würde der deutsch-amerikanische Schauspieler Deutschland verlassen. Unter diesen Umständen wolle er dort nicht leben, sagte er in einem Interview.

Berlin - Der Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jaenicke will nach eigenen Worten persönliche Konsequenzen ziehen, wenn die AfD Regierungspartei werden würde. „Wenn die AfD sich weiter so entwickelt und tatsächlich eines Tages in die Regierung kommen sollte, dann gehe ich“, sagte Jaenicke der „Bild“-Zeitung. „Ich weiß zwar bislang nicht, wohin. Aber unter diesen Umständen möchte ich nicht in Deutschland leben. Arbeiten kann ich zum Glück auf der ganzen Welt.“

Angesichts der politischen Entwicklungen würde er eher seinen deutschen als seinen amerikanischen Pass zurückgeben, sagte der gebürtige Frankfurter, der auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft hat. „Es bedeutet echt Arbeit, in Deutschland optimistisch und gut gelaunt zu bleiben“, erklärte der 65-Jährige. „Da sind die Amerikaner anders, trotz der aktuell schwierigen politischen Situation. Darum würde ich wohl meinen deutschen Pass abgeben.“

Jaenicke ist etwa in der ARD-Krimireihe „Amsterdam-Krimi“ als Ermittler zu sehen.