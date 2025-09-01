16 Spieler kamen, 18 gingen: Hannover 96 hat in diesem Sommer ein völlig neues Team aufgebaut. Auch am letzten Tag der Transferfrist kam noch ein neuer Spieler.

Hannover - Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat seinen großen Umbruch in diesem Sommer mit der Verpflichtung des Franzosen William Kokolo abgeschlossen. Der 25 Jahre alte Linksverteidiger kommt vom französischen Zweitligisten Stade Laval, spielte davor aber auch schon für seinen Jugendclub AS Monaco sowie für AFC Sunderland, FC Middlesbrough, Burton Albion und Swindon Town in England.

„William verfügt über eine außergewöhnliche Dynamik – er ist extrem explosiv im Antritt und kommt in seiner Endgeschwindigkeit über 37 km/h“, sagte Hannovers Sport-Geschäftsführer Marcus Mann.

Die 96er hatten zuvor bereits 15 neue Spieler verpflichtet und 18 abgegeben. Trotz dieses Neuaufbaus steht das Team nach vier Siegen in vier Spielen aktuell auf Platz eins der 2. Bundesliga.