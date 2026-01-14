Der Zweitligist hat seine Offensiv-Abteilung noch einmal ergänzt. Vom FC Augsburg kommt Elias Saad. Er ist im Norden kein Unbekannter.

Hannover - Hannover 96 hat für den Aufstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga Elias Saad verpflichtet. Der 26 Jahre alte Stürmer kommt auf Leihbasis vom Bundesligisten FC Augsburg bis zum Saisonende zu den Niedersachsen, wie der Zweitliga-Fünfte mitteilte.

Saad war im vergangenen Sommer von Augsburgs Liga-Rivalen FC St. Pauli zum FCA gewechselt. „Hannover 96 spielt einen Fußball, in dem ich mich total sehe. Die Spielweise passt zu dem, was mich ausmacht“, sagte er. Mit guten Leistungen möchte sich der Afrika-Cup-Teilnehmer für das tunesische Team für die WM im Sommer empfehlen.

Der gebürtige Hamburger kam in Augsburg bislang in zehn Bundesliga-Spielen zum Einsatz. Ein Tor gelang ihm dabei nicht. Seinen Durchbruch erlebte er, als er Anfang 2023 vom Regionalligisten 1. SC Norderstedt zum damaligen Zweitligisten FC St. Pauli wechselte.

2024 stieg er mit den Hamburgern auf. In der vergangenen Saison stoppte ihn lange Zeit eine Verletzung. Er spielte dennoch für das Kiez-Team 18 Mal in der Bundesliga und erzielte dabei drei Tore.