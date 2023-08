Muhammed Damar wird von 1899 Hoffenheim an Hannover 96 verliehen.

Hannover - Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Muhammed Damar von Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehen. Der deutsche Junioren-Nationalspieler kommt für eine Saison zu den Niedersachsen, teilte 96 am Montagnachmittag mit. „Mit Muhammed gewinnen wir einen hochveranlagten Spieler für uns, der im Mittelfeld und in der Offensive variabel einsetzbar ist“, sagte Sportdirektor Marcus Mann. „Er ist noch ein junger Spieler, hat bei Hoffenheim nun aber auch schon seine zweite Vorbereitung als Teil der Profimannschaft absolviert und dort die komplette vergangene Saison auf Bundesliga-Niveau trainiert.“ Der 19-Jährige lief für Hoffenheim in bisher sechs Bundesligaspielen auf.