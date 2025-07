Hannover - Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Daisuke Yokota verpflichtet. Der 25 Jahre alte Japaner kommt auf Leihbasis von der KAA Gent aus Belgien. Nach der anstehenden Saison besteht für den Club aus Niedersachsen eine Kaufoption. Yokota ist der 16. Zugang von Hannover 96 vor der neuen Spielzeit.

In der vergangenen Saison war der Offensivspieler an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. In 25 Zweitliga-Partien gelangen ihm vier Tore für die Pfälzer. Auch andere Vereine hatten nach seinen guten Leistungen in Kaiserslautern Interesse Yokota gezeigt. Unter anderem warb Bundesligist FC St. Pauli um ihn.

Trainer Titz bestimmt: Leopold neuer Kapitän

Am ersten Spieltag trifft Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf Yokotas Ex-Club 1. FC Kaiserslautern. Dann wird Enzo Leopold (25) die Mannschaft als Kapitän anführen. Das entschied Cheftrainer Christian Titz. Stellvertreter ist Vigil Ghita (27). Mittelfeldspieler Leopold ist seit 2022 in Hannover, der rumänische Innenverteidiger Ghita wurde gerade erst verpflichtet.