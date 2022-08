Hannover 96 trauert um langjährigen Funktionär Werner Bock

Hannover - Der frühere Funktionär Werner Bock von Hannover 96 ist tot. Der langjährige Liga-Obmann und Sprecher des Verwaltungsrates starb in der Nacht zum Freitag im Alter von 88 Jahren, wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte.

In den frühen 1970er-Jahren war Bock bei 96 Liga-Obmann, was mit einem heutigen Sportdirektor-Posten vergleichbar ist. Zunächst war er für die Bundesliga-Mannschaft um Hans Siemensmeyer und Jürgen Bandura zuständig, später arbeitete er als Sprecher des Verwaltungsrates. Bis in die 80er-Jahre hinein blieb Bock in verschiedenen Funktionen - unter anderem als Vizepräsident - für Hannover 96 aktiv.

Auch sein 2017 verstorbener älterer Bruder Ferdinand war eng mit dem Club verbunden. Von 1971 an repräsentierte er den Verein fünf Jahre lang als Präsident.