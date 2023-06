Hannover - Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den Torwart Leon-Oumar Wechsel vom Regionalligisten SV Rödinghausen verpflichtet. Der 18-Jährige soll in der kommenden Saison zusammen mit Ron-Robert Zieler, Leo Weinkauf und Toni Stahl das Torhüter-Team innerhalb des Profikaders bilden, teilten die Niedersachsen am Donnerstag mit.

„Leon hat in der abgelaufenen Saison schon in der Regionalliga regelmäßig gespielt. Er ist ein sehr talentierter Torwart, in dem wir großes Potenzial sehen“, sagte Hannovers Sportdirektor Marcus Mann. „Über das Training mit unserem Profiteam wollen wir ihn schnellstmöglich an das Niveau der zweiten Liga heranführen. Die Konstellation, dass er die in dem Alter notwendige Spielpraxis in der U19 oder auch mal in der U23 sammelt, passt extrem gut.“