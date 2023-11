Hannover/Wolfsburg - Niedersachsen steht vor einem sportlich spannenden Wochenende: Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) treffen die Fußball-Zweitligisten Hannover 96 und Eintracht Braunschweig in einem der brisantesten Derbys deutschlandweit aufeinander. Kurz darauf empfängt der VfL Wolfsburg in der Bundesliga Werder Bremen (15.30 Uhr/DAZN). Für die Polizei steht ein Kraftakt mit vielen Einsatzkräften bevor - vor allem wegen des Hochrisikospiels in der Landeshauptstadt.

Sportlich sind die Rollen im Derby schnell ausgemacht: Während die 96er nach guten Leistungen in der Nähe der Aufstiegsplätze rangieren, steht der ewige Kontrahent auf dem letzten Tabellenplatz. Vor etwas mehr als zehn Tagen hatte die Eintracht Trainer Jens Härtel entlassen, aktuell steht Interimslösung Marc Pfitzner an der Seitenlinie. Bei seinem ersten Auftritt gab es ein klares 1:4 gegen Fortuna Düsseldorf.

Wolfsburg verlor die vergangenen drei Liga-Partien, im Pokal besiegte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac Liga-Konkurrent RB Leipzig jedoch 1:0. Werder Bremen könnte durch einen Sieg im Mittelfeld-Duell punktgleich zu den Wölfen aufschließen.