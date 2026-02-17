Mit einem starken 7:0-Lauf gegen RK Nexe Nasice setzt sich Hannover früh ab und feiert einen klaren Auftaktsieg in der European League. Direkte Qualifikation für das Viertelfinale ist möglich.

Hannover - Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf sind mit einem klaren Sieg in die Hauptrunde der European League gestartet. Der Bundesligist gewann sein Heimspiel gegen den kroatischen Club RK Nexe Nasice mit 34:28 (18:11). Mit 4:2 Punkten stehen die Niedersachsen auf Rang eins der Gruppe 4. Bester Werfer der „Recken“ vor 2.302 Zuschauern war Justus Fischer mit neun Toren.

Die Mannschaft des spanischen Trainers Juan Carlos Pastor ließ von Beginn an keinen Zweifel am Sieg aufkommen. Mit einem 7:0-Lauf zog der Tabellen-Neunte der Bundesliga von 2:2 (5. Minute) auf 9:2 (11.) davon. Für fünf Treffer in dieser Phase sorgte Kreisläufer Fischer.

Auch in der zweiten Hälfte waren die Hannoveraner das klar dominierende Team und gerieten nie in Gefahr. Weiterer Gegner der TSV in der Hauptrunde ist der Schweizer Club Kadetten Schaffhausen. Der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für das Viertelfinale. Der Zweite und Dritte kommt in die Playoffs.