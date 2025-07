Hannover - Die Bundesliga-Handballer der TSV Hannover-Burgdorf treffen in der Qualifikationsrunde zur European League auf den nordmazedonischen Vertreter HC Alkaloid Skopje. Das ergab die Auslosung bei der Europäischen Handball-Föderation in Wien. Die Mannschaft von Trainer Christian Prokop spielt am Wochenende 30./31. August zunächst in eigener Halle. Das entscheidende Rückspiel findet dann am Wochenende 6./7. September in Skopje statt.

Die Niedersachsen, die sich das europäische Startrecht durch Platz sechs in der abgelaufenen Bundesligasaison erspielt hatten, waren zuletzt in der Saison 2023/24 in der European League aktiv. Damals scheiterten die „Recken“ in der Playoff-Runde an IK Sävehof aus Schweden. Insgesamt ist es die vierte internationale Spielzeit der TSV. Vor der Saison 2020/21 hatte man unter anderem aus wirtschaftlichen Gründen auf eine Teilnahme verzichtet.

Schon am Freitag wird in Wien die Gruppenphase ausgelost. Dort sind in Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt, der MT Melsungen und dem THW Kiel die drei übrigen Teilnehmer aus der Bundesliga bereits gesetzt. Die ersten Gruppenspiele finden am 14. Oktober statt. Die Finalrunde ist für den 30. und 31. Mai terminiert. Ob Hamburg wieder Austragungsort wird, steht bislang nicht fest.