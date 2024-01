Hannover - In der Hochwasserlage der vergangenen Tage haben sich die Schutzsysteme in Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover nach Einschätzung von Oberbürgermeister Belit Onay bewährt. Die Situation sei sehr angespannt, aber immer unter Kontrolle gewesen, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag bei einer Rundfahrt durch betroffene Gebiete. Es habe sich gezeigt, dass die in den vergangenen Jahren errichteten Hochwasser-Schutzsysteme funktionierten.

Allerdings gebe es auch einige neue Erkenntnisse aus der Krise, sagte Onay. „Wir haben einige Schwachstellen identifizieren können, die wir mittelfristig anpassen und verbessern müssen.“

Die größte Gefahr ist nach Angaben der Stadt durch zurückgehende Pegelstände zwischenzeitlich gebannt. Die Überflutungen der Leine und Ihme sowie ein hoher Grundwasserstand bleiben jedoch die beherrschenden Themen.