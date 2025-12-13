Nach 13 Jahren Unsicherheit bekommen die Senioren der „Stillen Straße 10“ endlich Klarheit: Ihr Treffpunkt bleibt erhalten – dank eines neuen Vertrags mit dem Bezirksamt.

Vor 13 Jahren wurden sie als Hausbesetzer bekannt, nun haben die Senioren wohl auch längerfristig Sicherheit über den Fortbestand der Begegnungsstätte „Stille Straße“.

Berlin - Erneut mussten sie um ihre Begegnungsstätte bangen und für sie kämpfen - doch auch dieses Mal gibt es ein Happy End: Die Senioren-Hausbesetzer aus Berlin-Pankow behalten ihren Treff „Stille Straße 10“. Es wurde ein neuer Nutzungsvertrag zwischen dem Förderverein Stille Straße und dem Bezirksamt Pankow unterzeichnet. Damit wird der Förderverein selbst Träger der Begegnungsstätte.

Der Vertrag gilt ab Januar und verlängert sich jeweils um ein Jahr, solange nicht eine der beiden Seiten kündigt. „Damit enden 13 Jahre Unsicherheit über den Fortbestand der Begegnungsstätte“, teilte der Förderverein mit.

Der Kampf um die Begegnungsstätte begann im Sommer 2012: Damals besetzten Senioren 112 Tage lang die Villa, um ihren Freizeittreff vor der Schließung zu bewahren. Letztlich kamen die Senioren mit dem Bezirksamt Pankow als Eigentümer des Hauses überein, dass der Seniorentreff bleiben kann. Die Volkssolidarität sprang als Trägerin ein.

Nach 13 Jahren stellt die Volkssolidarität aber zum Jahresende die Förderung der Begegnungsstätte ein. Mit der nun unterzeichneten Vereinbarung wird der Förderverein auch zum Träger der Begegnungsstätte. Für den eigenverantwortlichen Weiterbetrieb durch den Förderverein brauchte es die Zustimmung des Bezirksamts sowie der Bezirksverordnetenversammlung.