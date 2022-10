Happy Meal für Erwachsene: McDonald's-Mitarbeiter sind überfordert

Seit Anfang Oktober gibt es bei McDonald's in den USA das Happy Meal für Erwachsene. Der Andrang ist groß und sorgt in einigen Filialen für Chaos.

Halle (Saale)/DUR/jsp – Das Happy Meal ist ein Klassiker bei McDonald's. Nicht nur Kinder lieben das Menü, sondern auch Erwachsene. Seitdem die Fast-Food-Kette in den USA das Happy Meal für Erwachsene auf der Karte hat, ist der Ansturm so groß, dass die Mitarbeiter überfordert sind.

Happy Meal für Erwachsene war bereits am ersten Tag ausverkauft

Das Happy Meal besteht aus einem Big Mac oder Chicken Nuggets, einem Getränk, Pommes und einer Sammelfigur. Das Menü entstand in Kooperation mit der Marke "Cactus Plant Flea Market" und erfreut sich großer Beliebtheit.

Schon am ersten Tag waren in vielen Filialen die Zutaten, die Verpackungen oder die Sammelfiguren ausverkauft, berichtet Business Insider. McDonald's verkauft aktuell rund doppelt so viele BigMacs wie sonst. Teilweise sollen die Kunden auch ums Restaurant herum Schlange gestanden haben, heißt es in dem Artikel weiter.

Happy Meal für Erwachsene: TikTok-Video zeigt Chaos in den Restaurants

Ein Mitarbeiter der Fastfood-Kette veröffentlichte bei TikTok ein Video, in dem zu sehen ist, wie sich das Restaurant auf den Ansturm vorbereitet. Die Menüs werden schon im Voraus zusammengepackt. Im Video zeigt er einen Tresen, auf dem eine Vielzahl an Happy Meals aufgereiht ist.

Sammelfiguren werden für viel Geld weiterverkauft

Die limitierte Version des Happy Meals ist so begehrt, dass die Sammelfiguren und Boxen im Internet bereits für viel Geld weiterverkauft werden. Auf der Plattform Ebay werden die Figuren für bis zu 50 US-Dollar (etwa 50 Euro) gehandelt. Original kostet das Happy Meal gerade einmal 12 US-Dollar (etwa 12 Euro).

McDonald's-Kollektion von "Cactus Plant Flea Market" restlos ausverkauft

Zusammen mit der limitierten Version des Happy Meals hat die Klamotten-Marke "Cactus Plant Flea Market" eine Kollektion mit McDonald's-Motiven herausgebracht. Auch diese Fan-Artikel sind mittlerweile restlos ausverkauft.