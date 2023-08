Braunschweig - Im Auswärtsspiel des Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig beim 1. FC Magdeburg kommt es für Eintracht-Trainer Jens Härtel zu einer Begegnung mit der eigenen Vergangenheit. Der 54-Jährige arbeitete von 2014 bis 2018 als Trainer in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, führte die Magdeburger aus der Regionalliga zum erstmaligen Aufstieg in die 2. Bundesliga.

„Ich fahre immer gerne zurück nach Magdeburg, es hat Spaß gemacht, dort zu arbeiten“, sagte Härtel vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Ein weiterer Höhepunkt von Härtels Arbeit in Magdeburg war der 1:0-Sieg über Bundesligist FC Augsburg in der ersten Pokalrunde der Saison 2014/15. In der zweiten Runde scheiterte das Härtel-Team damals erst im Elfmeterschießen an Bayer Leverkusen.

Nach der unglücklichen 0:1-Heimniederlage am ersten Spieltag gegen Holstein Kiel wollen die Niedersachsen einen Fehlstart in die neue Saison vermeiden. Dabei setzt Härtel vor allem auf die eigenen Qualitäten: „Wir müssen an unseren Stärken dranbleiben. Wir sind eine Umschaltmannschaft. Magdeburg wird nicht alles wegverteidigen können, diese Möglichkeiten müssen wir dann nutzen“, sagte der Coach. Verlassen können sich die Braunschweiger auf die Unterstützung durch ihre Fans. 3.000 Eintracht-Anhänger werden das Team nach Magdeburg begleiten.