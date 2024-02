Der aus der TV-Serie „Hartes Deutschland“ auf RTL2 bekannte Lennert Hohenstein, bekannt als "Lennox", ist tot. Bereits am Valentinstag wurde er leblos in Kiel aufgefunden. Er wurde nur 37 Jahre alt.

der RTL2 Serie „Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt“. Am Valentinstag wurde der 37-jährige Drogenabhängige tot aufgefunden. Foto: RTL2

Kiel. Der TV-Sender RTL2 begleitet in seinem Format „Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt“ unter anderem Kriminelle, Obdachlose und Drogenabhängige in ihrem Alltag. Einer von ihnen war der stark drogenabhängige Lennert „Lennox“ Hohenstein aus Kiel.

Laut Kieler Nachrichten und Bild wurde Lennox am 14. Februar 2024 leblos in einer Wohnung in Kiel entdeckt. Die eintreffenden Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 37-Jährigen feststellen.

TV-Format „Hartes Deutschland" auf RTL2: Ist Lennox durch Drogen-Überdosis in Kiel gestorben?

Die genaue Todesursache von Lennox ist unklar. Eine Überdosis wird in seinem Umfeld als mögliche Ursache angesehen. Lennox lebte mit seinem etwa zehn Jahre jüngeren Freund Philipp auf der Straße in Kiel. Beide waren laut Medienberichten stark drogenabhängig und nahmen regelmäßig Crack und Methadon.

Um an die Drogen zu kommen, verfielen beide in die Beschaffungskriminalität. Diese brachte Lennox mehrere Haftstrafen ein.

RTL2 Reality-Star Lennox von „Hartes Deutschland" wurde kurz vor seinem Tod aus dem Gefängnis entlassen

Mehr als zwei Jahre hatte Lennert Hohenstein wegen verschiedener Delikte im Gefängnis gesessen. Erst eine Woche vor seinem Tod soll der 37-jährige aus der Haft entlassen worden sein. Anschließen kam er kurz in einem Hotel unter, lebte danach jedoch erneut auf der Straße.

Lesen Sie auch: Diese Prominenten sind im Jahr 2024 gestorben

Freunde von Lennox und TV-Fans aus Kiel trauern auf Facebook um „Hartes Deutschland"-Darsteller

Besonders in Lennert Hohensteins Heimatstadt Kiel sorgte die Nachricht vom Tod des 37-jährigen für Aufsehen. Über 150 Menschen kommentierten den Beitrag zum Tod des Kielers in der Facebook-Gruppe „KielBug“.

Auch Ex-Freundin Eliza-Kim von Possel trauert laut Bild um Lennox. „Sein Tod hat uns den Boden unter den Füßen weggerissen“, wird sie zitiert.