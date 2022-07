Harzer Forstunternehmer erhalten Deutschen Waldpreis 2022

Die Sonne scheint in einem Wald zwischen Bäumen hindurch.

Hannover/Osterode am Harz - Zwei Forstunternehmer aus dem Harz erhalten den Deutschen Waldpreis 2022. Carsten Henkel und Marc Rosenberg wurden in der Kategorie Forstunternehmer des Jahres ausgezeichnet, wie die Organisatoren des Waldpreises am Dienstag mitteilten. Sie erhalten den mit 2000 Euro dotierten Preis unter anderem für die Mechanisierung der Begrünung von Kahlflächen.

„Wir wollen, dass der Harz wieder grün wird und auch die nächsten Generationen noch von der Forstwirtschaft leben können“, teilten die Preisgewinner aus Osterode mit. Mit ihrer gemeinsamen Firma bieten sie darüber hinaus jegliche Forstarbeiten an, die im Wald anfallen. Mit einem Spezialwerkzeug können sie unter anderem Holzpolter gegen Borkenkäferbefall behandeln.

Das Portal „forstpraxis.de“ ehrt mit dem Deutschen Waldpreis jährlich Menschen, die sich für die Forstbranche einsetzen. Der Preis soll laut dem Portal Forstleute motivieren, neue Ideen zu entwickeln und weiter zu verfolgen sowie die Ideen bekannt machen.