Millionenverluste setzen die HSB unter Druck. Welche drastischen Sparpläne jetzt diskutiert werden und was das für Touristen bedeutet.

Von dpa 02.09.2025, 03:30
Die Dampflokomotiven der Harzer Schmalspurbahnen sind vor allem bei Touristen beliebt. (Archivbild)
Wernigerode - Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) stellen am Dienstagnachmittag eine Analyse zu möglichen Spar- und Entwicklungsmaßnahmen bei den beliebten Bahnen vor. Das Unternehmen hatte aufgrund von Millionenverlusten in den vergangenen Jahren eine entsprechende Analyse in Auftrag gegeben. Das knapp 300-seitige Gutachten diskutiert verschiedene Handlungsoptionen, darunter auch Streckenschließungen und ausgedünnte Fahrpläne. Aufsichtsratschef Thomas Balcerowski hatte im Vorfeld betont, dass sogar die Existenz der HSB infrage gestellt sei.