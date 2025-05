Magdeburg - Nach der Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch drängt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff weiter auf eine deutliche Abgrenzung gegenüber der Partei. „Sie ist eine Gefahr für unsere Demokratie, und eine klare Abgrenzung zur AfD, wie von mir seit Jahren gefordert, ist wichtiger denn je“, erklärte Haseloff.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz habe nun für den Bund bestätigt, was der Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt bereits für das Land festgestellt habe, so Haseloff. Zur Abgrenzung gegenüber der AfD gehöre auch, „dass wir uns inhaltlich mit ihr auseinandersetzen und ihr durch eine gute Politik für die Menschen in Deutschland den Wind aus den Segeln nehmen. Das ist eine Aufgabe, der sich die neue Bundesregierung zügig und mit ganzer Kraft widmen muss.“