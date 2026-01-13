Reiner Haseloff will nach seinem Rückzug als Regierungschef bis zur Landtagswahl im September Abgeordneter bleiben. Wird er wie andere Politiker in den Ausschüssen des Parlaments mitwirken?

Magdeburg/Wittenberg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat angekündigt, nach seinem Rückzug als Regierungschef bis zur Landtagswahl im September Mitglied im Parlament bleiben zu wollen. „Ich habe einen eigenen Wahlkreis“, sagte der Wittenberger nach der Kabinettssitzung in Magdeburg. Dieser solle weiterhin in demokratischer Hand bleiben. „Da werde ich auch viel Kraft reinsetzen, dass das auch so erhalten bleibt.“

Die CDU hat in Wittenberg Nico Elsner als Direktkandidaten nominiert. Der 24-Jährige ist Landesvorsitzender der Jungen Union in Sachsen-Anhalt.

Haseloff will am 27. Januar seinen Rücktritt erklären. Wird er danach wie ein normaler Landtagsabgeordneter in den Ausschüssen des Parlaments mitarbeiten, wenn er kein Mitglied der Landesregierung mehr ist? „Die Ausschüsse sind alle besetzt“, sagte Haseloff. Zudem wolle er ungern als Konkurrent auftreten, betonte der 71-Jährige und brachte damit seine Kabinettskollegen in der Pressekonferenz zum Schmunzeln.