Halle/Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat die Proteste gegen rechts in Halle und Magdeburg begrüßt. „Die hohe Beteiligung an den Demonstrationen, besonders in Halle, ist ein starkes Signal gegen Rechtsextremismus und für ein demokratisches Miteinander, auf das wir mit Stolz blicken können“, sagte der CDU-Politiker der „Mitteldeutschen Zeitung“ (Montag). Rechtsextremismus stehe im direkten Gegensatz zu unserer freiheitlichen Demokratie. „Rechtsextremistische Parteien gefährden das friedliche Miteinander in unserer Gesellschaft und die wirtschaftliche wie politische Einbindung in Europa. Eine Bewahrung unserer Lebensqualität ist mit ihnen nicht möglich“, so Haseloff.

Am Samstag und Sonntag waren in vielen deutschen Städten zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um gegen rechts zu demonstrieren. Während in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts am Samstag etwa 1800 Demonstrierende auf den Straßen gezählt wurden, waren es in Halle laut Polizei rund 16.000. Die Demonstrationen verliefen nach Angaben der Polizei friedlich.