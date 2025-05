Auch 35 Jahre nach dem Mauerfall wird in Deutschland weiter über Ost und West debattiert. Sachsen-Anhalts Regierungschef Haseloff geht davon aus, dass Unterschiede noch lange erkennbar sein werden.

Magdeburg - Aus Sicht von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff wird die vollständige Angleichung der Lebensverhältnisse zwischen Ost und West noch Jahrzehnte dauern. „Wir haben ein wiedervereinigtes Deutschland. Aber die Vereinigung ist noch nicht beendet“, sagte der CDU-Politiker der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

In der Bibel heiße es, die Sünden der Väter gingen bis ins dritte und vierte Geschlecht, so Haseloff. „Das bedeutet: Hundert Jahre nach dem Mauerfall wird dann vielleicht im Statistischen Jahrbuch die teilungsbedingte Trennung zwischen Ost und West nicht mehr sichtbar sein.“ Bisher belegten Statistiken weiterhin Unterschiede zwischen den beiden Gebieten, und zwar „in sämtlichen Bereichen“, sagte Haseloff.

Die neue Bundesregierung müsse bis zum Sommer „richtig Dampf machen“, sagte der CDU-Politiker. „Die Wirtschaft muss wieder in Fahrt kommen.“ Haseloff ist der dienstälteste Ministerpräsident in Deutschland, er ist seit 2011 Regierungschef in Sachsen-Anhalt.