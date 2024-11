Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat anlässlich 35 Jahren Grenzöffnung den Mut der DDR-Bürger hervorgehoben. „Den Drang nach Freiheit kann man nicht dauerhaft unterdrücken. Am Ende triumphierten der Mut, die Selbstermächtigung und der Freiheitswille der Menschen über die Diktatur.“ Der Mut von Hunderttausenden habe die Mauer zum Einsturz gebracht. „Mit ihrer friedlichen Revolution stießen die Menschen in der DDR die Tür zur Gestaltung einer neuen Gesellschaft auf.“

Im kollektiven Gedächtnis habe sich der Fall der Mauer tief eingeprägt, betonte der Regierungschef. Der 9. November 1989 wäre ohne den 9. Oktober in Leipzig, ohne den 26. Oktober in Halle, ohne die Demonstrationen in Wittenberg, Magdeburg, Dresden, Plauen und in vielen anderen Orten der DDR undenkbar gewesen.