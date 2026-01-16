Nach dem politischen Abschied folgt die Goldene Hochzeit: Wie Reiner und Gabriele Haseloff einst getrennt wohnten, fast täglich Briefe schrieben und jetzt auf verspätete Flitterwochen hoffen.

„Ich glaube, dass ich mir ein Leben ohne meine Frau nicht vorstellen kann“, sagte Reiner Haseloff (CDU) über seine Frau Gabriele. (Archivbild)

Magdeburg/Wittenberg - Reiner Haseloffs Rückzug vom Amt des Ministerpräsidenten könnte privat nicht besser passen. Am Abend des 27. Januar beabsichtigt er zurückzutreten - vier Tage später feiert er mit seiner Frau Gabriele Goldene Hochzeit. Dann soll es erst einmal in die „Flitterwochen“ gehen. Die hat das Ehepaar Haseloff vor 50 Jahren nämlich auslassen müssen.

„Damals, als Studenten mitten im Studium, war das nicht möglich“, sagte Haseloff der Deutschen Presse-Agentur. „Wir mussten im Januar heiraten.“ Reiner Haseloff hatte gerade das Physik-Grundstudium in Dresden beendet. „Und meine Frau hat ursprünglich in Budapest studiert, konnte da nach Berlin wechseln, was aber nicht einfach war.“

Fast jeden Tag ein Brief

In dieser Zeit haben sich Gabriele und Reiner nach eigenen Angaben fast jeden Tag einen Brief geschrieben. „Das hat acht Tage gedauert, bis der ankam. Die Briefe lagern wir heute alle noch im Keller“, hat Gabriele Haseloff einmal der dpa gesagt. Als dann die Aussicht auf eine gemeinsame Perspektive bestand, wurde die Hochzeit eingeschoben: Am 31. Januar 1976 heirateten Reiner und Gabriele standesamtlich und kirchlich im sächsischen Hoyerswerda.

Danach setzten beide direkt ihr Studium fort. „Ich bin dann auch nach Berlin“, so Reiner Haseloff. „Geld hatten wir nicht. Wir waren auch nach der Hochzeit noch ein halbes Jahr in zwei unterschiedlichen Wohnheimen untergebracht.“ In der DDR konnte es dauern, bis man eine Wohnung bekam. Erst Monate später habe das Ehepaar „endlich eine Abbruchbude gefunden mit Toilette eine Etage tiefer für vier Parteien.“

Öffentliche Liebeserklärung an seine Frau

Am Wahlabend zur Landtagswahl 2021 hatte er seiner Frau öffentlich eine Liebeserklärung gemacht. „Ich glaube, dass ich mir ein Leben ohne meine Frau nicht vorstellen kann. Es ist eine starke Frau, die wirklich selber auch politisch sehr aktiv ist und eine Stütze ist in allen Bereichen. Sie ist die stärkste Kritikerin übrigens auch.“ Gabriele Haseloff engagiert sich in Wittenberg seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik. Ende der 70er sind beide in die CDU eingetreten.

Reiner Haseloff freut sich auf das bevorstehende Fest. „Wir feiern mit der Familie, aber nicht der Großfamilie. Da müssten wir ein Sommerfest machen mit 200 und mehr Leuten.“