Mit einem großen Fest in der Innenstadt will Chemnitz am Samstag das Jahr als Kulturhauptstadt Europas 2025 offiziell einläuten. Die Hauptbühne am Wahrzeichen steht bereits.

Die große Eröffnungsshow steigt am Samstagabend am Marx-Monument, die Hauptbühne wurde bereits errichtet.

Chemnitz - Wenige Tage vor der Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz steht die Hauptbühne. Diese wurde um das Karl-Marx-Monument, dem wohl bekanntesten Wahrzeichen von Chemnitz, errichtet. Mit einer großen Show startet Chemnitz am Samstag (18. Januar) das Jahr als Kulturhauptstadt Europas. Dazu werden in der Stadt neben prominenten Gästen Zehntausende Besucher erwartet.

Der Einlass zur Eröffnungsshow beginnt ab 17.00 Uhr, es gibt Sicherheitskontrollen an den Eingängen. Platz ist den Angaben der Stadt zufolge für etwa 20.000 Menschen. In der Innenstadt sind wegen der Veranstaltungen etliche Straßen gesperrt. Die Stadt empfiehlt Besuchern, kostenfreie Park-&-Ride-Parkplätze zu nutzen und per Straßenbahn oder Bus in die Stadt zu fahren. Zudem gibt es zusätzliche Züge von und nach Chemnitz. Das Areal am Marx-Monument ist gut zehn Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof entfernt.