Drebach - Bei einem Wohnungsbrand in Drebach im Erzgebirge sind zwei Feuerwehrmänner verletzt worden. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Chemnitz mitteilte.

Das Feuer in dem schon älteren Haus im Erzgebirgskreis war aus noch unbekannter Ursache am frühen Morgen ausgebrochen. Das Haus habe voll in Flammen gestanden, hieß es. Die drei Bewohner brachten sich demnach selbst in Sicherheit. Sie blieben unverletzt.

Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Vormittag. Zum Zustand des Gebäudes konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Ein Brandursachenermittler Kriminalpolizei sollte den Brandort am Montag untersuchen.