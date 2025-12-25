Ausgerechnet in der Nacht nach Heiligabend kommt es zu einem Feuer. Der Brand ist schnell gelöscht - doch die Bewohner müssen erst einmal in eine Notunterkunft.

Wildeshausen - In einem Mehrparteienhaus hat es in der Nacht auf den 1. Weihnachtstag im Treppenhaus gebrannt. Das historische Bahnhofsgebäude in Wildeshausen südwestlich von Delmenhorst war daraufhin nicht mehr bewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner wurden in einer Notunterkunft untergebracht. Das Feuer ging demnach von einem Stromverteilerkasten aus. Vier Menschen wurden den Angaben zufolge mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Warum die Elektrik Feuer fing, war zunächst unklar. Ermittlungen dazu laufen. Bewohner hatten den Brand bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit Feuerlöschern gelöscht. Das Gebäude war jedoch stark verraucht. Die Stromversorgung wurde sicherheitshalber abgeschaltet, wie die Feuerwehr mitteilte.

Zahlreiche Menschen wurden über die Dachterrasse aus dem Haus gebracht. Einige hatten sich zuvor auf Vordächer gerettet. Zusammen brachte die Feuerwehr 13 Menschen, darunter vier Kinder, sowie zwei Hunde aus dem Gebäude. „Die Situation war besonders brisant, da sich der Einsatz ausgerechnet am Heiligabend ereignete und zahlreiche Familien betroffen waren“, teilte die Feuerwehr mit. Die geretteten Menschen wurden in einer angrenzenden Gaststätte betreut. Die Polizei schätzte den Schaden auf 100.000 Euro.