Die Feuerwehr wird am Abend zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Magdeburger Zentrum gerufen. Die Löscharbeiten ziehen sich durch die ganze Nacht.

Magdeburg - Die Feuerwehr kämpft seit Dienstagabend gegen einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg. Der Brand sei unter Kontrolle, es finden noch Nachlöscharbeiten statt, wie ein Feuerwehrsprecher am Morgen mitteilte. Die Feuerwehr war zwischenzeitlich mit 120 Kräften im Einsatz.

Anwohner wurden den Angaben zufolge gebeten, ihre Fenster und Türen wegen der Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Verletzte gab es keine. Laut Polizei liegt der Sachschaden einer ersten Schätzung zufolge bei mindestens 300.000 Euro. Die Summe könne noch steigen.