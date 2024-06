In Sachsen-Anhalt wurden 2022 mehr Abfälle eingesammelt als in anderen Bundesländern. Das teilte das Statistische Landesamt anlässlich des Tages der Umwelt mit.

Halle - Haushalte in Sachsen-Anhalt erzeugen im deutschlandweiten Vergleich überdurchschnittlich viel Müll. Über 971.000 Tonnen Haushaltsabfall wurde im Jahr 2022 eingesammelt, was etwa 444 Kilogramm pro Einwohnerin und Einwohner entspricht, wie das Statistische Landesamt am Dienstag anlässlich des Tages der Umwelt am 5. Juni mitteilte. Demnach lag das Pro-Kopf-Abfallaufkommen rund 6 Kilogramm über dem Bundesdurchschnitt von 438 Kilogramm.

Von den eingesammelten 970.000 Tonnen Müll waren 421.000 Kilogramm Haus- und Sperrmüll. Umgerechnet seien das 193 Kilogramm Haus- und Sperrmüll pro Kopf. Auch hier lagen die Haushalte Sachsen-Anhalts über dem Bundesdurchschnitt. Die höchste Menge an Haus- und Sperrmüll pro Person wurde in Hamburg eingesammelt (239 Kilogramm), die niedrigste in Baden-Württemberg (133 Kilogramm).