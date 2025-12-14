Beschädigte Weihnachtskugeln und ein Platzverweis: Ein angetrunkenes Paar sorgt mit einer Softairwaffe vor einer Kirche für einen Polizeieinsatz.

Falkensee - Ein Paar hat am Samstagabend in Falkensee (Landkreis Havelland) mit einer Softairwaffe auf den Weihnachtsbaum vor einer Kirche geschossen. Dabei wurden laut Polizei Weihnachtskugeln beschädigt. Die Softairwaffe mit Kugeln stellte die Polizei den Angaben zufolge sicher. Beide Personen waren demnach betrunken. Sie erhielten einen Platzverweis und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Als Softair werden in Deutschland Druckluftwaffen bezeichnet, die mit geringer Energie Rundkugeln aus verschiedenen Materialien - meist aus Kunststoff - verschießen.