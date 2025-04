Werder an der Havel - Rund um Werder im Havelland hat der Obstanbau eine lange Tradition - auch in diesem Jahr soll beim Baumblütenfest wieder zwischen blühenden Obstbäumen gefeiert werden. Vom 26. April bis 4. Mai öffnen rund 30 Höfe und Gärten und bieten unter anderem ihre Weine an, wie die Stadt mitteilt. Im vergangenen Jahr mussten die Obstbauern wegen Frösten im Frühjahr Einbußen hinnehmen.

2024 weniger Straftaten beim Fest

Landes- und Bundespolizei bereiten sich alljährlich auf Einsätze vor. Das weit über Werder hinaus bekannte Stadtfest hatte in der Vergangenheit unter dem Image eines Saufgelages zu leiden. Das Konzept wurde dann auch wegen zahlreicher Gewaltdelikte überarbeitet. Die Stadt wollte weg von einer Massenveranstaltung. Im vergangenen Jahr verlief das Baumblütenfest laut Polizei mit weniger Strafanzeigen auch deutlich ruhiger.

Schon seit 1879 laden Obstbauern die Besucher ein, sich im Frühling auf ihren Plantagen umzusehen und die Blüte von Apfel- oder Kirschbäumen zu feiern. In den vergangenen Jahren hatte das Fest vor den Toren Potsdams mehrere Hunderttausend Menschen angezogen.

Ein festlicher Ball und sportliche Läufer gehören dazu

In diesem Jahr gibt es erneut einen Baumblütenball (25.) und einen Lauf durch den Werderaner Stadtwald (27. April). Tradition hat auch ein Umzug mit bunten Festwägen - viele Vereine ziehen dabei am 3. Mai durch die Stadt.

Für Jahrmarkt-Atmosphäre sorgen Riesenrad, Autoscooter und andere Fahrgeschäfte ab 30. April. Partystimmung soll beim Volksfest auch mit Livemusik auf mehreren Bühnen aufkommen.

Rund 40.000 Besucher kamen 2024 per Bahn

Die Anfahrt ist etwa mit dem RE1 aus Berlin möglich, aber auch per Schiff von Potsdam aus. In Werder gibt es sogenannte Blüten-Rundfahrten mit dem Bus, der Obsthöfe ansteuert. Der Preis: Zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder ab 6 Jahren. Laut Bundespolizei waren im vergangenen Jahr insgesamt rund 40.500 Besucher mit der Bahn zu dem Volksfest nach Werder (Havel) gereist.