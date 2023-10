Berlin - Das Mutter-Tochter-Model-Duo Heidi (50) und Leni Klum (19) ist am Freitagabend im Rahmen einer Veranstaltung der Unterwäschemarke Intimissimi in Berlin gewesen. Nach dem roten Teppich war ein Abendessen im Bode-Museum geplant, wie es in einer Ankündigung der Veranstalter hieß. Mutter Heidi trug ein pinkfarbenes Minikleid, ihre Tochter Leni ein transparentes längeres Kleid in Schwarz. Das Model-Duo hatte vor rund einem Jahr mit einer Werbekampagne der Unterwäschemarke Aufsehen erregt. In Lingerie posierten Mutter und Tochter Seite an Seite.