Alles andere als friedlich ist ein Einsatz des Rettungsdienstes in Eberswalde verlaufen. Ein Mann rastete aus.

Von dpa 26.12.2025, 13:43
In Eberswalde endete ein Rettungseinsatz an Heiligabend mit einem Angriff: Ein Verletzter attackierte Einsatzkräfte und bedroht Polizisten. (Symbolbild)
In Eberswalde endete ein Rettungseinsatz an Heiligabend mit einem Angriff: Ein Verletzter attackierte Einsatzkräfte und bedroht Polizisten. (Symbolbild) Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Eberswalde - Ein Einsatz des Rettungsdienstes ist Heiligabend in Eberswalde eskaliert: Ein 38-jähriger Mann mit Schnittverletzungen griff Rettungssanitäter und Polizisten an. Er stand unter Einfluss von Alkohol und Drogen, wie die Polizei mitteilte. In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag versuchte er, einen Beamten zu schlagen und im Krankenhaus einen Sanitäter zu beißen. Auf dem Weg ins Polizeigewahrsam bedrohte der Mann dann Polizeibeamte mit dem Tod. Warum der 38-Jährige wegen Schnittverletzungen behandelt werden musste, wurde nicht bekannt.