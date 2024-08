Torwart Alexios Dedidis wird in der Liga wohl wieder auf der Bank sitzen.

Jena - Stolz standen die Viertliga-Kicker des FC Carl Zeiss Jena mit ihren Trikot-Trophäen auf dem Rasen und fühlten sich nach der Pokal-Niederlage gegen Bayer Leverkusen wie die heimlichen Sieger. „Ich denke, wir können selbstbewusst sagen, dass wir stolz auf unsere Leistung sind. Wenige Mannschaften können gegen diesen starken Gegner so dagegenhalten“, sagte Khalid Abu El Haija. „Genau darauf müssen wir aufbauen und versuchen, an diese Leistung immer anzuknüpfen.“

„Win-Win-Situation“

Der erst 18 Jahre alte Verteidiger gehörte zu den besten Jenaern auf dem Platz, meldete Leverkusens EM-Teilnehmer Patrik Schick komplett ab. Auch andere junge Spieler wie der 20 Jahre alte Stürmer Benjamin Zank oder der 18-jährige Hamza Mugaj im offensiven Mittelfeld begeisterten die 15.000 Fans im ausverkauften Ernst-Abbe-Sportfeld.

„Ich bin mehr als zufrieden mit der Leistung meiner Spieler“, sagte Trainer Henning Bürger. „Es ist uns gelungen, die Leute zu begeistern. Sie haben die Jungs angetrieben. Das war eine Win-Win-Situation.“

Derby am Mittwoch

Mit dem mutigen Auftritt im Pokal hat der Tabellenführer der Regionalliga Nordost Lust auf mehr gemacht. Und angesichts der Altersstruktur der Mannschaft kann man zu der Ansicht kommen, dass dort in Jena etwas heranwächst, was zu mehr als der vierten Liga fähig ist. „Mancher Drittligist und mancher Zweitligist wünscht sich eine solche Stimmung. Wir wurden nach vorn gepeitscht, jede Aktion wurde gefeiert. Ich hoffe, am Mittwoch gegen Erfurt wird es genauso“, sagte Abwehrchef Sören Reddemann.

Der kommende Mittwoch wird die Feuerprobe für die Mannschaft. Dann kommt Rot-Weiß Erfurt zum Derby ins Paradies und die Atmosphäre dürfte deutlich aufgeladener sein als beim Bonusspiel gegen Pokal-Titelverteidiger Leverkusen. „Es wird heiß hergehen und da freuen wir uns schon drauf“, sagte Bürger. Ein Sieg im Derby ist dann im Gegensatz zum Pokalspiel ein Muss.