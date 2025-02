Heino: „Was ich hören will, höre ich. Was nicht, höre ich dann auch nicht.“ (Archivbild)

Osnabrück - Schlagerstar Heino setzt mit 86 Jahren weiter auf seine Gesangsstimme - aus einem bestimmten Grund. „Ich rede sehr wenig. Es gibt Menschen, die reden von morgens bis abends, aber ich rede weder morgens noch abends viel“, sagte der Sänger der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag). „Deswegen, schätze ich, ist die Stimme noch sehr gut.“

„Was ich hören will, höre ich“

Gesanglich sei er ganz gut dabei. „Der liebe Gott hat mir bis zum heutigen Tage meine Stimme so gelassen, wie man sie kennt; wie ich sie auch kenne, wie ich sie fühle“, zitierte ihn die Zeitung weiter. Auf die Frage, ob er noch gut hören könne, antwortete Heino: „Nee, ich habe links und rechts ein Hörgerät, aber das stört mich nicht.“ Mit 86 könne man ja mal ein Hörgerät haben. „Was ich hören will, höre ich. Was nicht, höre ich dann auch nicht.“