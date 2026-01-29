Mithu Sanyal bot in ihrem vieldiskutierten Debütroman „Identitti“ neue Perspektiven auf die Debatten um Identitätspolitik. Nun wird sie für ihr Können als Essayistin ausgezeichnet.

Berlin - Die Bestseller-Autorin („Identitti“) und Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal erhält den Heinrich-Mann-Preis 2026 der Berliner Akademie der Künste. Sanyal sei eine der produktivsten und originellsten Essayisten ihrer Generation, hieß es in einer Mitteilung der Akademie. Demnach verbinde sie die Sorgfalt der Wissenschaftlerin mit dem Talent der politischen Kommentatorin. Dazu komme die lebhafte und originelle Sprache der Schriftstellerin.

Der mit 10.000 Euro dotierte Preis für Essayistik soll am 27. März 2026, dem Geburtstag Heinrich Manns (1871-1950), in der Akademie der Künste am Pariser Platz verliehen werden. Zuletzt bekamen ihn Mely Kiyak (2025), Lena Gorelik (2024) und György Dalos (2023). Sanyal wurde 1971 in Düsseldorf als Tochter einer polnischen Mutter und eines indischen Vaters geboren. Sie ist auch als Journalistin für verschiedene Medien tätig.