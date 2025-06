Heißluftballonflüge sind eine der Hauptattraktionen für Touristen in der Region Kappadokien. Am Morgen soll es dabei zu einem Unfall gekommen sein.

Heißluftballons in Türkei abgestürzt - Ein Toter

In der Türkei sind zwei Heißluftballons abgestürzt (Symbolbild)

In der türkischen Provinz Aksaray sind zwei Heißluftballons abgestürzt. Dabei seien mindestens ein Mensch getötet und 19 Menschen verletzt worden, berichtete der Staatssender TRT. Bei dem Toten soll es sich um einen Ballon-Piloten handeln, hieß es.

Der Unfall habe sich bei einem Flug zugetragen, der in dem bei Touristen beliebte Ihlara-Tal in der Region Kappadokien begonnen habe. Die Region zieht jährlich hunderttausende Besucher aus aller Welt an. Über die Ursache für den Absturz war zunächst nichts bekannt.