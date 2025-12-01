Ein Diebstahl auf einer Suhler Klinik-Toilette löst einen Feuerwehreinsatz aus – und verursacht einen Schaden im vierstelligen Bereich. Was genau passiert ist.

Suhl - Ein Dieb hat im Suhler Klinikum einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der bislang unbekannte Täter hatte sich am Sonntag unbemerkt auf die öffentliche Herrentoilette einer zu dieser Zeit geschlossenen Ambulanz begeben, berichtete die Polizei. Dort entwendete er eine Mischbatterie samt der dazugehörigen Schläuche.

Da er nach dem Diebstahl das Absperrventil nicht richtig zudrehte, trat - bis in die Etage darunter - heißes Wasser aus. Der heiße Wasserdampf löste die Brandmeldeanlage aus. Der Schaden bewege sich im vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können.