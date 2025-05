Das Öl lief in die Kanalisation und schließlich in den Teich. (Symbolbild)

Sonnenstein - In der Gemeinde Sonnenstein sind Teile eines Dorfteiches durch ausgelaufenes Heizöl verunreinigt worden. Ein Anwohner wollte am Sonntag im Ortsteil Wernigerode (Landkreises Eichsfeld) Heizöl aus einem Tank in einen anderen pumpen, als es zum Defekt kam, wie die Polizei mitteilte. Demnach trat das Öl unkontrolliert aus und drang in die Kanalisation.

Wie die Polizei weiter mitteilte, speist die Kanalisation den Dorfteich mit Wasser. Um einen Schaden an der Natur zu verhindern, richtete die Feuerwehr eine Ölsperre ein. Die Polizei und die Wasserbehörde ermitteln.