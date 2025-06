Burgstädt - Der Elektroheizungs-Hersteller Lucht LHZ baut wegen steigender Nachfrage seine Produktion in Burgstädt bei Chemnitz aus. Das Unternehmen sei zuletzt mehr und mehr an Kapazitätsgrenzen gestoßen, sagte Geschäftsführer Uwe Lucht. Daher werde die Kapazität nun mit einer weiteren Gewerbefläche um mehr als 50 Prozent erweitert. In den kommenden drei Jahren wolle der Mittelständler dazu etwa drei Millionen Euro in Burgstädt investieren und die Mitarbeiterzahl von 65 auf 80 erhöhen.

Im vergangenen Jahr hatte Lucht LHZ nach eigenen Angaben rund 61.000 Elektroheizungen verkauft und so den Umsatz um 8 Prozent auf 13,5 Millionen Euro gesteigert. Dieses Jahr sind mehr als 15 Millionen Euro Umsatz geplant.